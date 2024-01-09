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Джеррард может позвать в «Аль-Иттифак» ещё одного игрока «Ливерпуля» слухи

09 Января 2024 • 23:03 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип – потенциальная трансферная цель «Аль-Иттифака».

В декабре камерунец повредил крестообразную связку, выбыв из строя до конца сезона. Вероятно, 32-летний футболист больше не сыграет за «Ливерпуль», поскольку его контракт истекает в июне. Кроме того, как сообщает журналист Бен Джейкобс, рулевой саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассматривает кандидатуру Матипа в числе возможных трансферных целей на летнее окно. Ранее ряды команды уже пополнили Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум, также в прошлом выступавшие за «Ливерпуль».

Жоэль Матип представляет цвета мерсисайдцев с 2016 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Жоэль Матип Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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