Джеррард может позвать в «Аль-Иттифак» ещё одного игрока «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип – потенциальная трансферная цель «Аль-Иттифака».

В декабре камерунец повредил крестообразную связку, выбыв из строя до конца сезона. Вероятно, 32-летний футболист больше не сыграет за «Ливерпуль», поскольку его контракт истекает в июне. Кроме того, как сообщает журналист Бен Джейкобс, рулевой саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассматривает кандидатуру Матипа в числе возможных трансферных целей на летнее окно. Ранее ряды команды уже пополнили Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум, также в прошлом выступавшие за «Ливерпуль».

Жоэль Матип представляет цвета мерсисайдцев с 2016 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.