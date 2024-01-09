Вернер прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Нападающий Тимо Вернер поделился первыми впечатлениями после возвращения в Англию.

27-летний игрок официально перебрался в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпцига» на правах аренды до конца сезона. В договоре предусмотрена опция последующего выкупа форварда.

«Очень рад наконец-то оказаться здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле», – написал немецкий футболист в социальных сетях сразу после официального подтверждения сделки.

Тимо Вернер отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом, отыграв 14 матчей за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. Нападающий знаком с Английской премьер-лигой по выступлениям за «Челси», чьи цвета защищал с 2020 по 2022 год.