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Тимо Вернер – игрок «Тоттенхэма» официально

09 Января 2024 • 22:14 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» в своих соцсетях официально представил новичка атаки команды – немецкого нападающего Тимо Вернера.

Ранее сообщалось, что немец переберётся в Северный Лондон в рамках аренды до конца сезона, во вторник он прошёл медосмотр. Лондонцы смогут выкупить права на него за 18 млн евро.

В нынешнем сезоне Вернер защищает цвета «РБ Лейпцига». В 14 официальных матчах 27-летний игрок отличился лишь двумя забитыми голами и оформил один ассист.

Transfermarkt оценивает форварда в 17 млн евро. Ранее в Англии Вернер защищал цвета лондонского «Челси»: с лета 2020 по лето 2022 года.

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