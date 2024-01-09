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Онана – пятый в рейтинге лучших вратарей АПЛ в текущем сезоне

09 Января 2024 • 21:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана занимает пятое место в рейтинге лучших вратарей АПЛ-2023/24 от известного статистического портала.

Камерунский футболист, пополнивший ряды «красных дьяволов» летом 2023 года, получил среднюю оценку 6,78 – пятый показатель в чемпионате Англии среди всех киперов, отыгравших не менее 15 матчей, сообщает WhoScored. Возглавляет список Альфонс Ареола из «Вест Хэма» (6,92), вторая и третья строчки остаются за Гульельмо Викарио (6,91) и Нето (6,85) соответственно, четвёртый – Джеймс Траффорд (6,83).

Андре Онана провёл 20 игр в Премьер-лиге, пропустив 27 голов и шесть раз сохранив ворота «Манчестер Юнайтед» в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Альфонс Ареола Норберто Нето Андре Онана Гульельмо Викарио Джеймс Траффорд ещё теги

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