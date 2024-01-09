Опенда: «Вернер покажет свои качества в «Тоттенхэме»

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда поделился мнением о переходе Тимо Вернера в «Тоттенхэм» на правах аренды.

27-летний немецкий футболист пополнит ряды «шпор» в ближайшее время. В дальнейшем лондонский клуб может оформить выкуп форварда за 17 млн евро.

«Тоттенхэм» – хорошая команда, высоко котирующаяся в Англии. Думаю, Тимо покажет там свои качества», – цитируют английские СМИ Опенда.

Тимо Вернер решился на возвращение в Англию в связи с потерей места в основе «РБ Лейпцига». С 2020 по 2022 год игрок представлял лондонский «Челси», в составе которого отметился 23 голами и 21 результативным пасом в 89 матчах.