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Опенда: «Вернер покажет свои качества в «Тоттенхэме»

09 Января 2024 • 21:28 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда поделился мнением о переходе Тимо Вернера в «Тоттенхэм» на правах аренды.

27-летний немецкий футболист пополнит ряды «шпор» в ближайшее время. В дальнейшем лондонский клуб может оформить выкуп форварда за 17 млн евро.

«Тоттенхэм» – хорошая команда, высоко котирующаяся в Англии. Думаю, Тимо покажет там свои качества», – цитируют английские СМИ Опенда.

Тимо Вернер решился на возвращение в Англию в связи с потерей места в основе «РБ Лейпцига». С 2020 по 2022 год игрок представлял лондонский «Челси», в составе которого отметился 23 голами и 21 результативным пасом в 89 матчах.

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