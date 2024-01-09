Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо должен перебраться в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Стороны близки к полной договорённости, и уже совсем скоро сделка должна быть оформлена официально. По данным журналиста Криса Уилера, «Боруссия» согласилась покрыть основную часть текущей зарплаты Санчо – около 190 тыс фунтов стерлингов в неделю (чуть больше 220 тыс евро). Также в договоре предусмотрены бонусы, которые будут активированы при достижении англичанином определённых успехов в период аренды.

Джедон Санчо не играет за «Манчестер Юнайтед» с начала нынешнего сезона из-за конфликта с рулевым Эриком тен Хагом.