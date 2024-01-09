Важный игрок «Манчестер Юнайтед» может вернуться на поле после травмы уже в матче с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может принять участие в ближайшем матче команды.

Аргентинец не появлялся на поле с сентября из-за травмы. Недавно рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сообщил, что 25-летний футболист уже приступил к тренировкам. По информации журналиста Криса Уилера, центрбек может неожиданно вернуться на поле уже в предстоящем поединке Премьер-лиги против «Тоттенхэма», который состоится 14 января.

Лисандро Мартинес провёл шесть матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.