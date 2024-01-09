Бывший опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассматривает вариант с возвращением в Английскую премьер-лигу.

Напомним, сейчас Неманья выступает за «Ренн» в рамках французской Лиги 1. Но по информации Get French Football News, серб очень недоволен атмосферой, которая царит в его нынешней команде. Поэтому полузащитник дал распоряжение своим агентам заняться поиском команды в АПЛ, к которой он прекрасно адаптирован.

В рамках чемпионата Англии Матич в разное время выступал за два клуба «большой шестёрки», а именно «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, сейчас Неманье уже 35 лет.