Полузащитник «Мидлсбро» Хэйден Хакни находится на радаре ведущих клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Standard Sport.

По данным источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Кроме того сообщается, что ранее Хакни был в шорт-листе «Манчестер Сити». Отмечается, что все клубы будут пристально следить за игрой молодого таланта в предстоящем матче «Мидлсбро» с «Челси» в рамках Кубка лиги.

При этом источник заявил, что «Мидлсбро» не собирается отпускать своего игрока зимой, но готов рассмотреть все предложения в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Хакни провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в семь миллионов евро.