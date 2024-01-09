Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»

09 Января 2024 • 19:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

В последнее время «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с футбольной федерацией Камеруна по поводу Андре Онана. Сообщалось даже о том, что голкипер согласился провести два матча в течение 24 часов – за «красных дьяволов» в Премьер-лиге и за Камерун на Кубке африканских наций.

Теперь iPaperSport информирует о том, что 27-летний Онана пропустит стартовый матч сборной Камеруна на Кубке Африки. Дело в том, что приоритетом вратаря является «Манчестер Юнайтед».

Первый матч на Кубке африканских наций сборная Камеруна проведёт 15 января – против Гвинеи. Днём ранее «Манчестер Юнайтед» сразится с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Андре Онана ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
21:01
Стало известно, сколько «Боруссия» будет платить Санчо
20:41
Важный игрок «Манчестер Юнайтед» может вернуться на поле после травмы уже в матче с «Тоттенхэмом»
19:54
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
16:02
Ван де Вен готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»
15:55
«Манчестер Юнайтед» не сможет избавиться от Марсьяля
15:32
Топ-клуб Серии А составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Дайера
13:41
Стали известны условия возможного трансфера Дайера в «Баварию»
12:33
Джонатан Дэвид интересен двум клубам АПЛ
11:53
«Дженоа» не дождалась предложения «Баварии» по Дрэгушину, игрок близок к переезду в АПЛ
04:35
Дрэгушин лишь однажды позволил себя обыграть в текущем сезоне – второй показатель после ван Дейка
02:42
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
01:07
Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»
00:24
Марсьяль близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
08 Января
23:43
Перишич может покинуть «Тоттенхэм» уже в январе
23:33
Дрэгушин готов отказать «Тоттенхэму» ради «Баварии»
18:06
Стало известно, когда Вернер прибудет в Лондон
16:33
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»
16:21
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо
14:52
Тен Хаг – о ван де Беке: «Это был не тот игрок, которого я знал в «Аяксе»
14:32
Вернер может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Манчестер Юнайтед»
14:20
Дрэгушин сделал выбор между «Баварией» и «Тоттенхэмом»
14:11
«Бавария» может перехватить у «Тоттенхэма» центрального защитника
11:27
«Боруссия» Дортмунд уверена, что подпишет двух новичков до конца недели
07 Января
14:57
Стала известна причина задержки трансфера Санчо в «Боруссию» Дортмунд
13:03
«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»
12:34
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предложил свои услуги «Барселоне»
12:03
Дайер ждёт решения руководства «Баварии»
10:55
«Тоттенхэм» назначил медосмотр бывшему игроку «Челси» 1
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» могут обменяться игроками 1
01:22
Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»
01:03
«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни
06 Января
23:37
Нойер: «Эрик Дайер? Звучит хорошо»
22:44
«Эвертон» намерен арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
21:51
Стало известно, почему Постекоглу настоял на подписании Вернера
21:39
«Вильярреал» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»
20:35
Розе – об уходе Вернера в «Тоттенхэм»: «Он хочет поехать на Евро-2024»
12:48
Вернер может перейти в «Тоттенхэм»
05 Января
11:02
Бербатов: «Возможно, однажды Руни возглавит «Манчестер Юнайтед»
04 Января
14:07
Регилон вернулся в «Тоттенхэм»
13:03
Два лондонских клуба хотят купить бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
12:50
Агент Каземиро предложил услуги клиента другому клубу
12:22
«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Манчестер Юнайтед» о возвращении своего бывшего игрока 2
01:20
«Аталанта» назвала ценник Скальвини, на которого претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
03 Января
23:11
Клуб АПЛ пополнил число претендентов на Дайера
22:35
«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе
22:17
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки
21:35
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
16:20
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
15:41
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
14:58
Байи – о травмах: «Я чувствовал себя беспомощным»
14:11
Байи: «Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим»
13:49
Байи: «Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку»
13:43
Хёйбьерг может остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»
12:52
Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо
12:33
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»
11:52
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
11:13
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
03:34
Галлахер не горит желанием покидать «Челси»
02:47
«Тоттенхэм» с радостью отпустит Дайера бесплатно уже в январе
00:55
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма»
02 Января
23:27
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом
22:16
«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема
21:27
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо
20:47
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
31 Декабря
02:44
«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт ветерану Эвансу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Барселона» решила продать Педри - известна цена Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​Холанн перейдёт в «Барселону» Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
21:11 · Англия. Премьер-лига
Подписание левого защитника – приоритетная цель «Арсенала» в январе
21:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» будет платить Санчо слухи
20:41 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок «Манчестер Юнайтед» может вернуться на поле после травмы уже в матче с «Тоттенхэмом»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый сербский хавбек может вернуться в АПЛ слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека из Чемпионшипа слухи
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
19:37 · Англия. Премьер-лига
​За Марсьяля предложили 8 млн евро – известен клуб
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» перехватил у «Манчестер Сити» аргентинского таланта слухи
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Дисквалификацию Калверта-Льюина отменили
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию» почти согласован
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял ведущего защитника из-за травмы колена
16:32 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» может усилиться полузащитником «Интера»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сможет избавиться от Марсьяля
15:32 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Дайера
Все новости
Рекомендуем