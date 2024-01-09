​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»

В последнее время «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с футбольной федерацией Камеруна по поводу Андре Онана. Сообщалось даже о том, что голкипер согласился провести два матча в течение 24 часов – за «красных дьяволов» в Премьер-лиге и за Камерун на Кубке африканских наций.

Теперь iPaperSport информирует о том, что 27-летний Онана пропустит стартовый матч сборной Камеруна на Кубке Африки. Дело в том, что приоритетом вратаря является «Манчестер Юнайтед».

Первый матч на Кубке африканских наций сборная Камеруна проведёт 15 января – против Гвинеи. Днём ранее «Манчестер Юнайтед» сразится с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии.