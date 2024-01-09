​За Марсьяля предложили 8 млн евро – известен клуб

Форвард Антони Марсьяль может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В числе клубов, которым интересен Марсьяль, находится «Фенербахче». Если верить информации Sky Sports, то «канарейки» уже отправили «красным дьяволам» предложение по 28-летнему футболисту. Топ-клуб Турции предлагает за Марсьяля около 6,8 миллиона фунтов (около 8 миллионов евро).

Ранее появилась информация о том, что в «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с Марсьялем. Таким образом, «красным дьяволам» может быть разумно продать нападающего в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять летом бесплатно.

Борьба за Марсьяля – названы клубы, которым интересен форвард «МЮ»