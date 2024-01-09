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«Брайтон» перехватил у «Манчестер Сити» аргентинского таланта слухи

09 Января 2024 • 19:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Крайний полузащитник «Бока Хуниорс» Валентин Барко в ближайшее время перейдёт в «Брайтон». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, скоро Барко пройдет медицинское обследование, чтобы потом заключить контракт с «Брайтоном» на 4,5 года. Отмечается, что в договоре будет пункт о возможной пролонгации еще на один сезон.

Журналист заявил, что сумма сделки составит 10 миллионов долларов (9,1 млн евро).

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень хотел, чтобы клуб приобрел 19-летнего аргентинца и сразу же отдал его в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
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