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​Трансфер Санчо из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию» почти согласован

09 Января 2024 • 18:15 Комментировать

Сделка между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» по вингеру Джедону Санчо почти согласована. Об этом в социальных сетях пишет журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг. По его данным, сторонам осталось урегулировать лишь мелкие детали. Вероятно, вопрос будет закрыт до конца дня вторника.

Санчо перейдёт в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона 2023/2024. Ранее, в 2017-2021 годах, футболист уже играл за дортмундский клуб. В 137 матчах за первую команду «шмелей» Санчо забил 50 голов и отдал 64 голевых паса на партнёров.

Напомним, что осенью Эрик тен Хаг отстранил Санчо от работы с «Манчестер Юнайтед» после публикации, в которой игрой выступил против тренера.

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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