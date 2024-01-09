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«Ливерпуль» потерял ведущего защитника из-за травмы колена

09 Января 2024 • 17:02 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму. Об этом рассказал Пепейн Лейндерс, входящий в тренерский штаб Юргена Клоппа.

— У нас не очень хорошие новости. Трент получил травму колена. У него небольшой разрыв боковой связки. Ему потребуется время, чтобы восстановиться, — приводит слова Лейндерса talkSport.

Тренер отметил, что защитник выбыл из строя на несколько недель.

В текущем сезоне 25-летний Александер-Арнольд принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и стал автором девяти ассистов.

Завтра, 10 января, «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Пепейн Лейндерс ещё теги

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