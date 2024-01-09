Ван де Вен готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высказался о своём состоянии.

Напомним, 22-летний футболист впервые с ноября попал в заявку команды в минувшем матче Кубка Англии с «Бёрнли» (1:0), однако на поле не вышел.

— На следующей неделе нам предстоит важная игра, так что, надеюсь, что получу несколько минут. Я чувствую себя в хорошей форме, думаю, я готов Я пропустил десять недель. Расстраивает, когда приходится наблюдать за командой со стороны, — цитирует ван де Вена пресс-служба АПЛ.

14 января «Тоттенхэм» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени.