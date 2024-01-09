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«Манчестер Юнайтед» не сможет избавиться от Марсьяля

09 Января 2024 • 15:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Судя по всему, «Манчестер Юнайтед» в очередной раз не сможет избавиться от своего нападающего Антони Марсьяля. По информации от Talksport, француз с большой долей вероятности останется на «Олд Траффорд» до лета.

Ранее сообщалось, что Марсьяль на правах аренды может уйти в турецкий «Фенербахче», но источник сомневается в том, что сделка состоится. Скорее всего, Антони покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом на правах свободного агента.

Марсьяль выступает за манкунианцев с лета 2015 года, когда перебрался из «Монако». В этом сезоне 28-летний француз отметился одним голом в 13 матчах Премьер-лиги.

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