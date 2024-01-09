​Мбаппе отказал топ-клубу АПЛ – ему звонил тренер

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Француза, чей контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, давно связывают с «Реалом», но в последние дни и недели на горизонте появился «Ливерпуль».

Как сообщает в социальных сетях журналист Франсуа Галлардо, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп связывался с Мбаппе. Тем не менее, 25-летний нападающий отказался от варианта с переездом на «Энфилд».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча, в которых забил 25 голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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