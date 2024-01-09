​Борьба за Марсьяля – названы клубы, которым интересен форвард «МЮ»

На зимнем трансферном рынке разгорается борьба за нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» не станут предлагать французу новый контракт, поэтому клубу будет выгоднее продать его в январе за небольшие деньги.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, 28-летний Марсьяль интересен таким клубам, как «Фенербахче», «Интер», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Кроме того, у Антони есть несколько вариантов в Саудовской Аравии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антони Марсьяля в 15 миллионов евро.