​«Так и будешь заниматься ерундой?» Скоулз обратился к Лингарду, но затем удалил комментарий

Полузащитник Джесси Лингард с лета находится без клубной прописки после того, как срок его трудового соглашения с «Ноттингем Форест» истёк. В настоящий момент 31-летний футболист поддерживает форму и ищет себе команду. В социальных сетях Лингард опубликовал фотографию из тренажёрного зала. В комментариях отметился известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

«Так и будешь заниматься ерундой или начнёшь играть в футбол?» - написал Скоулз.

Любопытно, что комментарий Скоулза вскоре был удалён. Теперь болельщики в этой публикации удивляются: «Где сообщение Скоулза?»