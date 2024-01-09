​Агент Салаха подколол журналиста из-за старого инсайда о форварде

В марте 2023 года журналист Foot Mercato Санти Ауна опубликовал информацию о том, что нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» через несколько месяцев – в летнее трансферное окно. Рами Аббас Исса, который представляет Салаха, только сейчас отреагировал на ту публикацию инсайдера.

«Вы просто ничего не знаете», - написал агент в социальной сети. Тем самым Исса подколол журналиста, ведь его инсайд оказался в корне неверным – Салах до сих пор играет за «Ливерпуль».

Стоит напомнить, что прошлым летом слухи активно связывали Салаха с переездом в Саудовскую Аравию.

Мохамеду Салаху 31 год, портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.