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​Тен Хаг ответил на вопрос о трансферах «Манчестер Юнайтед»

09 Января 2024 • 14:31 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможных зимних трансферах, в том числе исходящих.

«Мы учитываем всё – учитываем интересы нашего клуба, нашей команды и наших игроков. Посмотрим, как будет развиваться ситуация по ходу зимнего окна», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Уиган» (2:0) и прошёл в следующий раунд Кубка Англии. Теперь команда Эрика тен Хага будет готовиться к игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма», которая состоится 14 января.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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