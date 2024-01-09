Инсайдер Романо поделился информацией о будущем Матсена

Защитник «Челси» Ян Матсен в ближайшее время примерит на себе футболку дортмундской «Боруссии». Как сообщил в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, во вторник Матсен отправится в Дортмунд, а завтра, в среду, пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, соглашение по аренде будет оформлено.

В то же время отмечается, что Матсен продлит контракт с «Челси» до середины 2027 года. В новом трудовом соглашении футболиста будет прописана опция выкупа.

21-летний Ян Матсен в сезоне 2023/2024 провёл 15 матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.