27-летний немецкий защитник «Лидса» Робин Кох, выступающий на правах аренды за «Айнтрахт», стал полноценным игроком франкфуртского клуба.

Как информирует клубная пресс-служба, стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2027 года. Напомним, что «Айнтрахт» арендовал Робина летом прошлого года.

В нынешнем сезоне Кох принял участие в 23 поединках за немецкую команду, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.