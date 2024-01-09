Стало известно, почему «Арсенал» не купит нападающего зимой

«Арсенал» не станет подписывать нового форварда в январе, несмотря на необходимость трансфера. «Канониры» испытывают острую нехватку наконечника атак, о чем давно говорят многие эксперты.

Как стало известно таблоиду Daily Mail, лондонский топ-клуб не сможет приобрести новичка в нападение из-за трансферного лимита. Это связано с масштабной летней трансферной кампанией, когда ряды команды пополнили Деклан Райс, Кай Хаверц и Юррьен Тимбер. На приобретение этого трио было потрачено более 240 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони.