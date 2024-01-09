Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мне вообще не жаль Фирмино и Хендерсона»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о переезде бывших футболистов «красных» Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино в чемпионат Саудовской Аравии.

«У меня нет ни капли сочувствия к этим парням. Как можно жалеть того, кто уехал на пенсию и получает большие деньги? Мне вообще не жаль их. Они усвоят этот урок. Джордан уже это понял и хочет что-то сделать», - передает слова Олдриджа портал Liverpool Echo.

Ранее в прессе появилась новость о том, что Хендерсон и Фирмино недовольны уровнем футбола в чемпионате Саудовской Аравии и хотят сменить место работы.