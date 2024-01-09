Мбаппе дал ответ «ПСЖ»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе определился с будущим в «ПСЖ». 25-летний звездный игрок решил не подписывать новый контракт с парижским грандом.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Эду Агирре, нападающий назначил встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, на которой лично сообщит о своем отказе от дальнейшего сотрудничества.

Среди вариантов продолжения карьеры Килиана фигурируют два европейских топ-клуба. Речь идет об английском «Ливерпуле» и мадридском «Реале». Трансфер может быть оформлен до конца текущего месяца.

Мбаппе договорился с новым клубом

«Реал» выдвинул несколько условий Мбаппе