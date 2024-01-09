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Мбаппе дал ответ «ПСЖ»

09 Января 2024 • 12:38 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе определился с будущим в «ПСЖ». 25-летний звездный игрок решил не подписывать новый контракт с парижским грандом.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Эду Агирре, нападающий назначил встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, на которой лично сообщит о своем отказе от дальнейшего сотрудничества.

Среди вариантов продолжения карьеры Килиана фигурируют два европейских топ-клуба. Речь идет об английском «Ливерпуле» и мадридском «Реале». Трансфер может быть оформлен до конца текущего месяца.

Мбаппе договорился с новым клубом

«Реал» выдвинул несколько условий Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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