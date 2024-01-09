Опорный полузащитник «Сивасспора» Юнус Эмре Конак близок к переходу в английский «Брентфорд», об этом в социальной сети сообщил инсадйер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист, которому завтра, 10 января, исполнится 18 лет, на этой неделе пройдёт медицинский осмотр, и останется только поставить подписи в контракте. Также отмечается, что сумма трансфера составит четыре миллиона евро.

В текущем сезоне игрок молодежной сборной Турции принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.