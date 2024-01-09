«Ливерпуль» назвал два важных аргумента, чтобы Мбаппе отказал «Реалу»

«Ливерпуль» пытается опередить мадридский «Реал» в споре за нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает Mundo Deportivo, мерсисайдцы акцентируют внимание 25-летнего форварда на том, что он может переехать в АПЛ, которая является сейчас сильнейшим футбольным чемпионатом мира.

Кроме того, «красные» заверяют, что Мбаппе станет главным флагманом команды после ухода египетского нападающего Мохамеда Салаха. Африканец в ближайшем будущем может отправиться в Саудовскую Аравию.

Трудовой договор Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета нынешнего года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе договорился с новым клубом