Почеттино рассказал о беседе с Галлахером

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что провел беседу с полузащитником команды Конором Галлахером по поводу его будущего в команде.

«Мы обговорили много вопросов, это вполне нормально. Обсудили его будущее в клубе. Я считаю, что для тренера важно проводить открытые беседы с подопечными. Важно, чтобы между наставником и игроками были доверительные отношения», - передает слова аргентинского тренера Sky Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что Галлахер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

В нынешнем сезоне Конор поучаствовал в 24 поединках за «пенсионеров», записав на свой счет четыре голевые передачи.