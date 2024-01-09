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Кристенсен – приоритетная цель английского клуба на январь

09 Января 2024 • 11:42 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.40 X 5.10 2 7.40
11.01 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен в ближайшее время может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе лондонского «Челси». По информации от Mundo Deportivo, в услугах 27-летнего датчанина заинтересован «Ньюкасл».

Отмечается, что «сороки» не хотят тратить большие деньги за трансфер Кристенсена, но «Барселона» явно не собирается отпускать Андреаса по низкой цене. Руководство не прочь продать датчанина, но только за хорошие деньги.

«Трансфермаркт» оценивает Кристенсена в 40 миллионов евро компенсации. Андреас присоединился к «Барселоне» летом 2022 года на правах свободного агента.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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