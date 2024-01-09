Тен Хаг оптимистично высказался о будущем «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новом владельце клуба Джиме Рэтклиффе.

«Это нас сильно вдохновило. В клубе все настроены оптимистично, нам предстоит много работы. Команда потерпела много неудач. Но при построении большого проекта иногда приходится сталкиваться с трудностями. Уверен, что мы справимся и переживем все сложности», - приводятся слова нидерландского тренера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. По итогам 20 туров «красные дьяволы» с 31 очком занимают восьмое место в турнирной таблице.