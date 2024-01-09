Лондонский «Тоттенхэм» сделал официальное предложение «Дженоа» по трансферы защитника Раду Дрэгушина, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как сообщает источник, «шпоры» готовы заплатить 30 миллионов евро (25 миллионов + пять миллионов в виде бонусов), к тому же в команду из Генуа на правах аренды можете перейти Джед Спенс.

21-летний румынский футболист в текущем сезоне принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.

На его счету 12 игра за национальную сборную Румынии.