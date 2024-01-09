Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс – о Хендерсоне: Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии

09 Января 2024 • 11:11 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о полузащитнике «Аль-Иттифака» Джордане Хендерсоне.

Ранее в СМИ появился информация, что британец может вернуться в АПЛ.

Сунесс отметил, что Хендерсон должен был знать о климате в Саудовской Аравии и о том, какого уровня там чемпионат.

«Я думаю, это связано с тем, что у него были неудачные моменты, и с тем, что клуб не добивается на данном этапе успехов», - приводит слова Сунесса Mirror.

Напомним, что 33-летний футболист пополнил ряды команды из Саудовской Аравии минувшим летом, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

«Аль-Иттифак» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Грэм Сунесс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» США переиграли Швецию и выиграли молодёжный чемпионат мира
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Дженоа» не дождалась предложения «Баварии» по Дрэгушину, игрок близок к переезду в АПЛ
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал два важных аргумента, чтобы Мбаппе отказал «Реалу»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о беседе с Галлахером
11:42 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен – приоритетная цель английского клуба на январь
11:35 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оптимистично высказался о будущем «Манчестер Юнайтед»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Дженоа» Дрэгушина слухи
11:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс – о Хендерсоне: Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии
11:04 · Англия. Премьер-лига
Вернер проходит медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы должны сыграть с «Мидлсбро» так, словно это лучшая команда мира»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Хабиб оценил возвращение де Брёйне после травмы
08:38 · Англия. Премьер-лига
Линекер отреагировал на смерть Беккенбауэра
04:40 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Уигана»: «Горжусь своими игроками»
04:35 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин лишь однажды позволил себя обыграть в текущем сезоне – второй показатель после ван Дейка
04:23 · Англия. Кубок лиги
Почеттино – о полуфинале Кубка Лиги: «Важно получить удовольствие, а не думать о финале»
04:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – лучший среди центральных защитников топ-5 лиг по средней оценке 1
Все новости
Рекомендуем