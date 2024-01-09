Экс-игрок «Ливерпуля» Сунесс – о Хендерсоне: Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о полузащитнике «Аль-Иттифака» Джордане Хендерсоне.

Ранее в СМИ появился информация, что британец может вернуться в АПЛ.

Сунесс отметил, что Хендерсон должен был знать о климате в Саудовской Аравии и о том, какого уровня там чемпионат.

«Я думаю, это связано с тем, что у него были неудачные моменты, и с тем, что клуб не добивается на данном этапе успехов», - приводит слова Сунесса Mirror.

Напомним, что 33-летний футболист пополнил ряды команды из Саудовской Аравии минувшим летом, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

«Аль-Иттифак» занимает восьмое место в турнирной таблице.