Вернер проходит медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер близок к завершению медицинского осмотра перед переходом в лондонский «Тоттенхэм», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, все документы к подписанию об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 18 миллионов евро готовы.

Контракт форварда с немецкой командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.