Почеттино: «Мы должны сыграть с «Мидлсбро» так, словно это лучшая команда мира»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о настрое своей команды в преддверии первого полуфинала Кубка лиги против «Мидлсбро». Напомним, в другом полуфинале турнира «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».

«Мы должны сыграть с «Мидлсбро» так, словно это лучшая команда мира. Люди могут подумать, что «Челси» есть «Челси», но это не так. Мы находимся в середине таблицы Английской премьер-лиги и не участвуем в еврокубках. Такова наша реальность», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед игрой.

Отметим, что «Челси» сейчас находится на десятом месте в Английской премьер-лиге.