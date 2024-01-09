Хабиб оценил возвращение де Брёйне после травмы

Бывший чемпион UFC в легком весовом дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне на поле после травмы.

«Невероятное возвращение», - написал российский спортсмен в своих социальных сетях.

Напомним, что де Брёйне вышел на поле во встрече против «Хаддерсфилда» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Поединок завершился разгромной победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 5:0. Кевин не выходил на поле с 11 августа.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги бельгиец провел всего один поединок, не отметившись результативными действиями.