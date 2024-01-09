«Арсенал» в поиске: Кто может усилить команду в зимнее трансферное окно

Необходимость «Арсенала» в новом нападающем становится всё более очевидной. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией в стане «канониров».

Нужен «киллер»

В воскресенье «Арсенал» уступил «Ливерпулю» в Кубке Англии, проиграв 0:2. По ходу матча «канониры» упустили ряд моментов, за что и поплатились в концовке. После поединка легенда «Арсенала» Иан Райт в социальной сети написал, что команде нужен «киллер». Речь о нападающем, который будет конвертировать преимущество команды в забитые голы. Правда, наставник лондонцев Микель Артета после поединка на вопрос о вероятном трансфере ответил, что в настоящий момент это не выглядит реалистичным.

У «Арсенала» действительно отсутствует игрок, который стабильно забивал бы. Лучший бомбардир команды – Букай Сака, на чьём счету 6 голов в Премьер-лиге. При этом забитые мячи – не основная задача вингера. На втором месте идёт профильный центрфорвард Эдди Нкетиа, у которого всего 5 точных ударов. У Габриэля Жезуса – 3, а у Кая Хаверца, который порой выходит в этой роли, – 4.

Для сравнения, в других командах у форвардов показатели намного лучше. Оставим за скобками «монстров» Салаха и Холанна, но даже без них арсенальские форварды серьёзно уступают. У Доминика Соланке («Борнмут») и Сон Хынмина («Тоттенхэм») по 12 голов, у Хван Хи Чхана («Вулверхэмптон») – 10, у Олли Уоткинса («Астон Вилла») и Александера Исака («Ньюкасл») – по 9.

При этом «Арсенал» забил меньше, чем все другие команды из топ-5. Это тоже показательно.

Кого сватают в «Арсенал»?

В «Арсенале» проблему в целом понимают, не зря вокруг команды ходит много слухов о том, какой нападающий может пополнить команду. Основным кандидатом называют Душана Влаховича из «Ювентуса». Правда, его кандидатура всё же вызывает ряд вопросов. Во-первых, серб, которому в конце января исполнится 24 года, будет очень дорогим. «Старая синьора» сама за него выложила более 80 миллионов евро, и следующий его переход будет стоить порядка 100. К тому же туринцы не хотят его продавать в принципе. Однако помимо цены есть вопросы по самому Влаховичу. У него были сумасшедшие цифры в «Фиорентине», но в «Ювентусе» он не поражает статистикой. В минувшем сезоне на его счету 10 голов в 27 матчах Серии А и всего 1 в 5 встречах Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Италии серб отличился 7 раз в 17 играх.

Ещё с «Арсеналом» связывают Айвана Тоуни, который в прошлом сезоне в 33 встречах Премьер-лиги наколотил 20 голов. Однако первую часть сезона он пропустил из-за дисквалификации, так что его текущая форма непонятна. Да и прошлый сезон был первым всплеском в карьере 27-летнего нападающего.

Виктор Осимхен, про которого говорилось, недавно продлил контракт с «Наполи», так что пока его трансфер не выглядит вероятным. Ещё одним вариантом считается Сантьяго Хименес из «Фейеноорда», который зажигает в Нидерландах. Проблема «Арсенала» заключается ещё и в том, что для дорогостоящего приобретения необходимо продать кого-то из текущих футболистов. Самым вероятным игроком на выход называют Томаса Парти, но ему пока не нашли новую команду.

Сможет ли «Арсенал» выиграть Премьер-лигу без забивного форварда?

Кажется, что нет. «Канонирам» нужен игрок, который будет делать разницу в нападении. «Арсенал» столкнулся с этим в конце прошлого сезона, когда стал терять очки. Сейчас проблема проявилась уже зимой, ведь в последнее время лондонцы не могут победить, хотя моменты создают. Артете просто нужен человек, который в сложной ситуации может взять и решить исход встречи.

Внутренним же ресурсом «канонирам» вряд ли получится ограничиться. Жезус всей своей карьерой доказывает, что он не бомбардир. Бразилец хороший игрок, но забивать пачками он не умеет. Как и Нкетиа. Возможно, наконец-то прорвёт Хаверца, но это скорее надежда на чудо, пока что немец в Англии не зарекомендовал себя как машина по забиванию. Без голов же Премьер-лигу не выиграть.

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