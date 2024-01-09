​Тренер «Уигана»: «Горжусь своими игроками»

Английский «Уиган» не сумел порадовать своих поклонников сенсационной победой над «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, команда пропустила два гола, но вела себя достойно - так считает тренер «Уигана» Шон Мэлони. Он посетовал на нереализованные его футболистами голевые возможности.

- Я горжусь своими игроками. Мы играли против соперника, который очень силен в нападении. Очень трудно прессинговать такую команду. У нас были шансы, и их надо было использовать. «Манчестер Юнайтед» свои шансы реализовал. Тем не менее, это был прекрасный опыт для моих игроков, отношусь к этому так, - цитирует слова Мэлони BBC Sport.