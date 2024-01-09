Дрэгушин лишь однажды позволил себя обыграть в текущем сезоне – второй показатель после ван Дейка

Футболист «Дженоа» Раду Дрэгушин впечатляюще проводит нынешний сезон.

Потенциальный трансфер 21-летнего румына – одна из самых обсуждаемых тем первых дней январского окна. Сделку по центральному защитнику в скором времени намерен закрыть «Тоттенхэм», также на игрока претендовали «Бавария», «Наполи» и «Милан».

Как отмечает Opta, Дрэгушин лишь однажды был обыгран на дриблинге в 19 матчах текущего розыгрыша Серии А. Это второй показатель в европейских топ-5 лигах (среди защитников, отыгравших не менее 15 матчей) после капитана «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, которого до сих пор не обыгрывали в рамках АПЛ-2023/24.