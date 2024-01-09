Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дрэгушин лишь однажды позволил себя обыграть в текущем сезоне – второй показатель после ван Дейка

09 Января 2024 • 04:35 Комментировать
Дженоа
...
Торино
13.01 17:00

Футболист «Дженоа» Раду Дрэгушин впечатляюще проводит нынешний сезон.

Потенциальный трансфер 21-летнего румына – одна из самых обсуждаемых тем первых дней январского окна. Сделку по центральному защитнику в скором времени намерен закрыть «Тоттенхэм», также на игрока претендовали «Бавария», «Наполи» и «Милан». 

Как отмечает Opta, Дрэгушин лишь однажды был обыгран на дриблинге в 19 матчах текущего розыгрыша Серии А. Это второй показатель в европейских топ-5 лигах (среди защитников, отыгравших не менее 15 матчей) после капитана «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, которого до сих пор не обыгрывали в рамках АПЛ-2023/24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Виргил Ван Дейк Раду Дрэгушин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Января
02:42
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
00:16
Названы условия трансфера Дрэгушина в «Баварию»
08 Января
23:33
Дрэгушин готов отказать «Тоттенхэму» ради «Баварии»
22:25
«Милан» встретился с агентом Дрэгушина, на которого претендует «Тоттенхэм»
14:20
Дрэгушин сделал выбор между «Баварией» и «Тоттенхэмом»
14:11
«Бавария» может перехватить у «Тоттенхэма» центрального защитника
13:54
В «Баварии» обсудили возможность трансфера Дрэгушина
07 Января
01:03
«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДЖЕНОА ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
04:40 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Уигана»: «Горжусь своими игроками»
04:35 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин лишь однажды позволил себя обыграть в текущем сезоне – второй показатель после ван Дейка
04:23 · Англия. Кубок лиги
Почеттино – о полуфинале Кубка Лиги: «Важно получить удовольствие, а не думать о финале»
04:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – лучший среди центральных защитников топ-5 лиг по средней оценке
03:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поборется с «Челси» и «Арсеналом» за 20-летнего защитника слухи
03:28 · Англия. Кубок Англии
Далот – о победе над «Уиганом»: «Мы могли забить больше»
03:04 · Англия. Премьер-лига
Витор Роке отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити» ради «Барселоны» слухи
02:56 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин раскритиковал Хёйлунна
02:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
02:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не могу требовать от Тьяго Силвы тренироваться так, будто ему 18 лет»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт переговоры с Галлахером, но открыт для продажи игрока в январе
02:04 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю слухи
01:52 · Англия. Кубок Англии
Фернандеш реализовал 28 пенальти за четыре года в «Манчестер Юнайтед» – больше всех среди игроков АПЛ
01:41 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Я не знаю, почему «Манчестер Юнайтед» упустил столько моментов»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»
Все новости
Рекомендуем