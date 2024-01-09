Ван Дейк – лучший среди центральных защитников топ-5 лиг по средней оценке

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк возглавляет рейтинг известного статистического портала.

Средняя оценка нидерландца в матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, по версии WhoScored, составляет 7,30 баллов, что является лучшим показателем среди всех центральных защитников пяти ведущих европейских лиг. Второй результат у Алессандро Буонджорно, представляющего итальянский «Торино» (7,19), третий – Уилфрид Синго из «Монако» (7,18). В пятёрку лучших также попали Самуэль Жиго из «Марселя» (7,16) и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» (7,15).

Виргил ван Дейк отыграл 18 поединков в АПЛ-2023/24, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.