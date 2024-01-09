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Витор Роке отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити» ради «Барселоны» слухи

09 Января 2024 • 03:04 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.40 X 5.10 2 7.40
11.01 22:00

Нападающий «Барселоны» Витор Роке мог перейти в «Манчестер Сити».

18-летний игрок пополнил ряды каталонского гранда в начале текущего месяца, перебравшись из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Как сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Хави Торреса, «Манчестер Сити» предлагал юному форварду гораздо более выгодные финансовые условия, но тот ответил «горожанам» отказом, поскольку хотел перейти именно в «Барселону».

Витор Роке успел дважды сыграть за «сине-гранатовых», выйдя на замену во встречах с «Лас-Пальмасом» и «Барбастро». Стоимость трансфера бразильца в «Барселону» оценивается в 40 млн евро.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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