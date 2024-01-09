Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»

09 Января 2024 • 01:30 Комментировать
Бенфика
...
Брага
1 1.60 X 4.20 2 5.40
10.01 23:45

Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал, что думает о Бернарду Силве.

35-летний аргентинец, ныне выступающий в «Бенфике», знаком с португальским полузащитником по совместной игре за «горожан» с 2017 по 2020 год.

«Бернарду – замечательный человек и великий игрок. Сразу видно, что этот футболист из другого измерения. Я рад, что пересёкся с ним в «Манчестер Сити». Он очень простой человек, очень тихий, очень весёлый», – заявил в интервью Record капитан «Бенфики», отыгравший 210 матчей за «Манчестер Сити».

В активе Бернарду Силвы 61 забитый мяч и 63 ассиста в 330 поединках за коллектив Хосепа Гвардиолы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Сити Николас Отаменди Бернарду Силва ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА БРАГА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Балахнин – об Олимпиаде: «Как мы будем играть, когда немецкие танки едут на наших ребят» Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
02:56 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин раскритиковал Хёйлунна
02:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен в подписании Дрэгушина, несмотря на интерес «Баварии»
02:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не могу требовать от Тьяго Силвы тренироваться так, будто ему 18 лет»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт переговоры с Галлахером, но открыт для продажи игрока в январе
02:04 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ готовы предложить «Атлетико» 20 млн евро за Сёюнджю слухи
01:52 · Англия. Кубок Англии
Фернандеш реализовал 28 пенальти за четыре года в «Манчестер Юнайтед» – больше всех среди игроков АПЛ
01:41 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Я не знаю, почему «Манчестер Юнайтед» упустил столько моментов»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»
01:08 · Англия. Кубок Англии
«МЮ» уверенно прошёл «Уиган» в Кубке Англии
01:07 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»
00:46 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» договорился по Барко
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» арендует защитника «Челси»
00:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует увольнять Почеттино в случае непопадания в еврокубки
00:24 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
08 Января
23:43 · Англия. Премьер-лига
Перишич может покинуть «Тоттенхэм» уже в январе
Все новости
Рекомендуем