Отаменди: «Бернарду Силва – замечательный человек и великий игрок»

Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал, что думает о Бернарду Силве.

35-летний аргентинец, ныне выступающий в «Бенфике», знаком с португальским полузащитником по совместной игре за «горожан» с 2017 по 2020 год.

«Бернарду – замечательный человек и великий игрок. Сразу видно, что этот футболист из другого измерения. Я рад, что пересёкся с ним в «Манчестер Сити». Он очень простой человек, очень тихий, очень весёлый», – заявил в интервью Record капитан «Бенфики», отыгравший 210 матчей за «Манчестер Сити».

В активе Бернарду Силвы 61 забитый мяч и 63 ассиста в 330 поединках за коллектив Хосепа Гвардиолы.