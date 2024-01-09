Стало известно, почему Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед»

Вингер Антони не смог помочь «Манчестер Юнайтед» в поединке с «Уиганом».

Бразильский футболист выбыл из строя незадолго до начала встречи Кубка Англии. По информации The United Stand, Антони почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, в связи с чем и не попал в заявку команды.

23-летний игрок провёл 21 матч в текущем сезоне, ни разу не отметившись результативным действием.

Следующая игра «Манчестер Юнайтед» состоится 14 января – соперником коллектива Эрика тен Хага будет «Тоттенхэм». Встреча состоится в рамках Премьер-лиги, а её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.