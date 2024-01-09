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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Брайтон» договорился по Барко

09 Января 2024 • 00:46 Комментировать

Месяц назад, в декабре прошлого года, мы сообщали о том, что английский «Брайтон» ведет охоту на Валентина Барко - молодого таланта из «Боки Хуниорс». Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, сделка близка к заключению, вскоре аргентинский футболист начнет выступления в «Брайтоне».

Сделка обошлась английскому клубу в десять миллионов евро. Любопытно, что если бы «Брайтон» опоздал еще хотя бы на день после восьмого января, то заплатил бы четырнадцать, а не десять. Такое условие прописано в контракте игрока.

Сейчас «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице, в следующем туре чемпионата команда сыграет с «Вулверхэмптоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Брайтон
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