Марсьяль близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перебраться в «Фенербахче».

Турецкий клуб ранее назывался одним из основных претендентов на 28-летнего игрока. По обновлённой информации Sky Sports, стороны приблизились к договорённости. Француз с высокой вероятностью перейдёт в «Фенербахче» до закрытия зимнего трансферного окна на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Антони Марсьяль записал себе в актив два забитых гола и две результативные передачи в 19 поединках за «красных дьяволов» в нынешней кампании. Контракт форварда истекает в конце июня, и руководство клуба решило не активировать опцию автоматической однолетней пролонгации.