Перишич может покинуть «Тоттенхэм» уже в январе

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич может уйти, не дожидаясь истечения контракта.

Договор хорватского футболиста завершится по окончании сезона, и рулевой «шпор» Анге Постекоглу уже подтвердил, что клуб не станет продлевать соглашение. Как сообщает журналист Аласдэйр Голд, 34-летний хорват с высокой вероятностью покинет «Тоттенхэм» уже этой зимой. Хавбек всерьёз рассматривает возможность возвращения в родной для себя «Хайдук».

Иван Перишич принял участие в пяти матчах на старте нынешней кампании, после чего выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Трансферная стоимость хорвата, по версии Transfermarkt, составляет 4 млн евро.