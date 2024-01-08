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«Милан» встретился с агентом Дрэгушина, на которого претендует «Тоттенхэм»

08 Января 2024 • 22:25 Комментировать
Дженоа
...
Торино
13.01 17:00

«Милан» – ещё один претендент на центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.

Румынский футболист интересен множеству клубов, но дальше всех продвинулся «Тоттенхэм», планирующий закрыть сделку уже в ближайшее время. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Милан» также рассматривает возможность подписания Дрэгушина. Представители «россонери» уже провели встречу с агентом 21-летнего игрока, однако официальные переговоры с «Дженоа» пока не ведутся. Фаворитом в борьбе за центрбека остаётся «Тоттенхэм».

Стоимость Раду Дрэгушина оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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