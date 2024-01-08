​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды

В «Манчестер Сити» после возвращения в строй Кевина де Брёйне утвердили нового капитана команды. Как сообщает Manchester Evening News, первым капитаном «горожан» стал защитник Кайл Уокер. Вице-капитаном команды будет де Брёйне. В список из пяти капитанов также вошли Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на пять очков, проведя на одну игру меньше.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 13 января – против «Ньюкасла» в чемпионате Англии.