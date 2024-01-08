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​ПСВ вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по вингеру

08 Января 2024 • 20:44 Комментировать

Молодой вингер Факундо Пельистри может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, видеть Пельистри в своих рядах хочет ПСВ.

По данным источника, клуб из Эйндховена уже начал переговоры с «Манчестер Юнайтед». ПСВ хочет взять Пельистри в аренду до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что видеть Факундо Пельистри в своих рядах также хочет «Лос-Анджелес Гэлакси», причём клуб МЛС может сделать предложение о полноценном трансфере игрока.

Пельистри 22 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают уругвайца в 10 миллионов евро.

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