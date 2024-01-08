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​Известны детали трансфера Вернера в «Тоттенхэм»

08 Января 2024 • 19:59 Комментировать

Тимо Вернер переходит из «РБ Лейпцига» в «Тоттенхэм». Как сообщает немецкий Sky, до конца дня понедельника футболист прибудет в Лондон. Во вторник Вернер пройдёт медицинское обследование. Если проблем не будет выявлено, сделка будет закрыта. Документы для этого уже были подготовлены.

По данным источника, «Тоттенхэм» арендует Вернера до конца сезона. Летом «шпоры» смогут выкупить игрока за 17-18 миллионов евро.

В марте Тимо Вернеру исполнится 28 лет. Если брать нынешний сезон, то нападающий забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Добавим, что ранее Вернер уже поиграл в Англии за «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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